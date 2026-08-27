Aprenda a preparar un pescado que conquiste su mesa

El pescado tiene mil caras y, con las salsas adecuadas, puede convertirse en un plato distinto cada vez que se sirve, sin limitarse a la tradicional preparación frita.

La chef Carolina Hinestroza, del restaurante Mi Tica, llega a Giros para enseñar a sacarle el máximo provecho al pescado con diferentes salsas.

La especialista explica que el error más común en casa es secar el pescado antes de tiempo, y que ingredientes de la despensa tica sirven de base para salsas rápidas y deliciosas que realzan su sabor sin ocultarlo.