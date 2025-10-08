La guanábana se presenta como una fruta tropical versátil cuya pulpa aromática permite la creación de postres como helados cremosos y queques esponjosos que conservan su sabor característico.

La elección de una pieza de calidad requiere verificar que sea firme pero ceda ligeramente al tacto, con color verde brillante y sin manchas oscuras en su cáscara.

Para preservar su frescura, la pulpa puede refrigerarse en recipientes herméticos o congelarse en porciones, manteniendo así su valor nutricional y sabor por varias semanas.