Aprenda a limpiarse los oídos correctamente para evitar un taco de cerumen

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

la licenciada en audiología Angelly Sánchez en marco del día Mundial de la Audición explicó que el cerumen no es sucio ni un desecho sino que una barrera protectora esencial para la salud auditiva, explicó

Esta sustancia hidrata la piel del conducto auditivo, evitando resequedad, y actúa como escudo contra bacterias, hongos e incluso insectos.

El oído produce cera en la mitad del conducto hacia afuera y, gracias a movimientos naturales como hablar o masticar, la va desplazando hasta el exterior. Allí, simplemente debe retirarse con un paño suave, sin introducir objetos. Eliminarla por completo deja la piel desprotegida y vulnerable a infecciones.