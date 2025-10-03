El dolor o la presión en el pecho generan gran angustia, pero no siempre tienen un origen cardíaco. El doctor Gabriel Madriz explica que este malestar puede ser esofágico, digestivo, pulmonar, osteomuscular o incluso causado por herpes zóster.

Para un diagnóstico preciso, el médico detalla cómo se manifiesta cada tipo de dolor; por ejemplo, el de origen nervioso tiene características específicas que lo diferencian de una lesión en las costillas.

El tratamiento, por tanto, varía según la causa, y un diagnóstico correcto es esencial para descartar problemas graves como los coronarios.