Un perro relajado muestra postura suelta, orejas normales y cola en movimiento amplio, pero cuando siente incomodidad o amenaza, presenta tensión corporal, pelos erizados y gruñidos, según explica Jorge Soto, instructor internacional canino y perito judicial en bienestar animal.

Soto también enfatiza que identificar correctamente estas señales, así como respetar el espacio de perros de servicio y evitar interrumpir su trabajo, es fundamental para prevenir incidentes y fomentar una convivencia segura y equilibrada entre mascotas y humanos.