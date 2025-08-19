Alexandra Montero enseña el arte de crear un jardín mixto con varias plantas en una sola maceta, una técnica creativa, práctica y decorativa para dar vida a cualquier rincón de la casa o jardín.

La especialista recomienda combinar especies con requerimientos similares de luz, riego y sustrato, y detalla las características que debe tener la maceta para un desarrollo óptimo de las plantas.

Durante una demostración en vivo, Montero muestra cómo se van colocando las plantas y cómo preparar la tierra para plantarlas, asegurando que hasta los principiantes puedan lograr composiciones vibrantes y duraderas con un mantenimiento sencillo y efectivo.