Aprenda a dar uso a las pañoletas y transforme su estilo

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un pañuelo puede convertirse en la prenda más versátil del closet femenino, aseguró la experta en moda María Alvarado durante la demostración práctica.

Desde usarlo como blusa tipo top para festivales y conciertos, doblando la tela en triángulo y anudándola al torso, hasta llevarlo como accesorio de cuello elegante para la oficina, las opciones son infinitas.

Incluso en viajes, es el aliado perfecto para protegerse del aire acondicionado en aviones: solo basta llevarlo colgado del bolso y usarlo como chal liviano. La clave está en atreverse con colores y estampados sin miedo.