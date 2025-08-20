El cacho de venado, un helecho de hojas llamativas, requiere cuidados específicos para su desarrollo, como explica Jorge Fonseca, especialista en botánica, quien enseña cómo extraer hijitos y fijarlos a troncos de güitite sin usar tierra.

Él recomienda mantener la planta en sombra, regarla con frecuencia moderada y limpiar sus hojas para preservar su brillo y salud, ya que su tamaño y forma curiosas la convierten en una especie privilegiada para jardines.

Además, destaca que el uso de fibra de coco favorece su crecimiento y evita problemas comunes en su cultivo.