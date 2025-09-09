Apple presentó oficialmente la nueva familia de iPhone 17 durante su evento anual, donde dio a conocer cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. La preventa iniciará el 12 de septiembre y la venta oficial el 19.

El modelo base, iPhone 17, arranca en USD 799 y ofrece colores como lavanda, azul neblina, verde salvia, blanco y negro. Por su parte, el iPhone 17 Air llega como el más delgado en la historia de Apple, con apenas 5,6 mm de grosor, marco de titanio y un precio inicial de USD 999.

Los iPhone 17 Pro y Pro Max incorporan un diseño en aluminio forjado, cámara triple de 48 MP con zoom óptico de hasta 8× y pantallas ProMotion de 120 Hz. Estos modelos contarán con el nuevo chip A19 Pro, que promete un rendimiento superior y mayor eficiencia energética. Los precios comienzan en USD 1,099 para el Pro y USD 1,199 para el Pro Max.

Entre las principales innovaciones destaca el chip de conectividad N1, desarrollado por Apple, que permite Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, ofreciendo conexiones más rápidas y estables. Además, las pantallas OLED Super Retina XDR alcanzan hasta 3 000 nits de brillo, ideal para exteriores.

En cuanto a cámaras, los modelos básicos y Air cuentan con un sensor principal de 48 MP y cámara frontal de 18 MP. Los Pro y Pro Max añaden un sistema de tres lentes, sensor más grande y funciones avanzadas para video en 4K Dolby Vision.

La batería también es un punto fuerte: el iPhone 17 ofrece hasta 30 horas de reproducción de video, mientras que el Pro Max alcanza hasta 39 horas. Todos los modelos incluyen carga rápida, alcanzando el 50 % en menos de 30 minutos.

Finalmente, Apple incorporó la nueva generación Ceramic Shield 2, que hace las pantallas tres veces más resistentes a rayones y cuatro veces más resistentes a grietas. Con esta nueva familia, Apple apuesta por mejorar potencia, autonomía, fotografía y diseño, consolidando al iPhone 17 como uno de los lanzamientos más completos de los últimos años.