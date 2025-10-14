Estos vegetales, accesibles en precio y ricos en nutrientes, ofrecen beneficios que van más allá de la digestión, favoreciendo también la salud cardiovascular y el sistema inmunitario. Su versatilidad en la cocina permite incluirlos en una gran variedad de recetas, desde cremas hasta guisos sustanciosos.

El ayote sazón, por ejemplo, se considera un superalimento por su concentración de micronutrientes y fibra. El zucchini, una calabaza que se cosecha en su estado tierno, tiene una época de producción específica que garantiza su frescura y sabor.

Su planta y flor son distintivas, y al momento de comprarlo, se debe buscar una piel firme y brillante para asegurar su calidad. En la cocina, puede prepararse al estilo pizzero, resultando en un plato saludable y atractivo.