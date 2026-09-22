Apendicitis: la gran simuladora del dolor abdominal

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un ataque de apendicitis se puede confundir con otras condiciones médicas y se le conoce como “la gran simuladora” porque sus síntomas iniciales son muy generales y difusos.

El Dr. Jesús Martínez Hoed, especialista en cirugía general y pared abdominal, explica que el dolor no empieza en la parte inferior derecha del abdomen sino alrededor del ombligo o en la boca del estómago, lo que puede confundirse con gastroenteritis, colitis, acumulación de gases o incluso la enfermedad de Crohn.

El especialista detalla que en las mujeres puede parecerse a la ruptura de un quiste ovárico o a una enfermedad inflamatoria pélvica, y que existe un gran riesgo de tratarla como una simple indigestión, pues si no se opera pronto, el apéndice se puede perforar.