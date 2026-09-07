Aparente error de Fiscalía permitió que dos sentenciadas por homicidio se fugaran

Un aparente error de la Fiscalía permitió que dos mujeres sentenciadas por homicidio se fugaran, pero ambas fueron detenidas por la policía en un bar de la capital, donde fueron localizadas y capturadas por las autoridades.

Las sentenciadas, que habían evadido la justicia, fueron encontradas en el establecimiento capitalino luego de que las autoridades recibieran información sobre su paradero.

El caso ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos judiciales y la eficacia de los sistemas de control de personas condenadas en el país.