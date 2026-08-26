Aparente descuido de Justicia obliga a que indemnicen a acusados en caso Madre Patria

Un aparente descuido del Ministerio de Justicia llevó a que ahora el Estado deba indemnizar a los acusados en el caso Madre Patria que descontaron prisión preventiva en la cárcel de San Sebastián.

¿Por qué deberán indemnizar a los acusados en el caso Madre Patria?

Así lo establece una resolución de la Sala Constitucional que declaró parcialmente con lugar un hábeas corpus presentado por los defensores de los sospechosos.

¿Qué dice el fallo?

Según detalla el fallo, el Ministerio de Justicia los mantuvo tras las rejas hasta un día después de recibida la orden de liberarlos. El monto a cancelar se deberá definir en una etapa posterior al juicio que se debe seguir por el caso.