¡Con vida! Aparece menor de edad reportada como desaparecida

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizó a la menor de edad Brithany Paola Méndez Quirós, de 14 años, luego de recibir un reporte sobre su desaparición.

La adolescente desapareció el 23 de agosto de 2026, después de que familiares la vieran por última vez en Pocosol de San Carlos, Alajuela.

OIJ confirma que la menor apareció

El OIJ informó este martes que Brithany Paola Méndez Quirós ya fue localizada, por lo que solicitó a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales retirar de sus publicaciones la fotografía de la menor.

La petición también incluye eliminar la imagen de páginas web y cualquier otro espacio donde se haya difundido durante la búsqueda.

Menor reportada como desaparecida el 23 de agosto

De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, Brithany, de 14 años, se vio por última vez el 23 de agosto en Pocosol de San Carlos.

El caso estuvo a cargo de la Oficina Regional del OIJ en Los Chiles, que recibió el reporte de desaparición.

Las autoridades agradecieron la colaboración brindada durante la búsqueda de la adolescente.

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