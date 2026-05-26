Un accidente de tránsito ocurrido hace pocos minutos en Guachipelín de Escazú obligó a una amplia movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se reportara una colisión con vuelco que dejó ocho personas afectadas.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta y desplazó varias unidades al sitio para atender la situación.

Dos menores afectados

Al llegar al lugar, los cruzrojistas valoraron a seis adultos y dos menores de edad, de 4 y 11 años.

Tras la revisión médica, los equipos determinaron el traslado urgente al Hospital del Trauma de tres pacientes: ambos menores y una mujer adulta, quienes requerían atención especializada.

Las otras personas involucradas no necesitaron ser llevadas a un centro médico.

Amplio despliegue de emergencia

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Para atender el incidente, la Cruz Roja envió unidades de soporte avanzado, un vehículo de rescate y un vehículo operativo.

Las autoridades mantienen la atención de la emergencia mientras recopilan más detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.