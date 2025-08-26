El Cuerpo de Bomberos acaba de confirmar la muerte de una persona, tras un aparatoso accidente de tránsito que se presentó esta madrugada en Ciudad Cortés.

Desde las 5:47 a.m. el personal atiende una colisión entre un vehículo liviano y un vehículo pesado.

“El impacto ocasionó que la cabina del vehículo pesado se incendiara. Quedando debajo de la cabina del camión el vehículo liviano, cobrando la vida de una persona“, dijo el Cuerpo de Bomberos, en una publicación en sus redes socales.

Por el momento, los funcionarios se encuentran en labores de remoción del motor del camión, con el objetivo de descartar la presencia de más víctimas.

*Información en desarrollo.