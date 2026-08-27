Anuncian suspensión de clases en 61 centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la suspensión parcial de lecciones en 61 centros educativos este viernes 28 de agosto, debido a las condiciones climáticas que persisten en distintas zonas del país.
La mayor afectación se concentra en la Dirección Regional de Educación Zona Norte-Norte, donde 53 centros educativos permanecerán cerrados debido a las lluvias registradas durante los últimos días.
Además, el MEP reportó cuatro centros educativos cerrados en Guápiles y otros cuatro en Sarapiquí.
|Dirección Regional
|Centros cerrados
|Estado
|Guápiles
|4
|Parcial
|Sarapiquí
|4
|Parcial
|Zona Norte-Norte
|53
|Parcial
|Total
|61
Durante el período de cierre, los centros educativos afectados deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí) y activar el protocolo institucional correspondiente.
El MEP mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas y de acceso a los centros educativos. La situación será valorada de forma permanente en las zonas donde continúan las lluvias.
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Las lecciones presenciales se retomarán cuando existan condiciones seguras para estudiantes y personal.
Cualquier modificación será comunicada oportunamente por los canales oficiales del Ministerio de Educación Pública.