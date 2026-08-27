Anuncian suspensión de clases en 61 centros educativos

Lecciones se retomarán cuando existan condiciones seguras.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la suspensión parcial de lecciones en 61 centros educativos este viernes 28 de agosto, debido a las condiciones climáticas que persisten en distintas zonas del país.

La mayor afectación se concentra en la Dirección Regional de Educación Zona Norte-Norte, donde 53 centros educativos permanecerán cerrados debido a las lluvias registradas durante los últimos días.

Además, el MEP reportó cuatro centros educativos cerrados en Guápiles y otros cuatro en Sarapiquí.

¿Dónde están los centros educativos cerrados?

Dirección RegionalCentros cerradosEstado
Guápiles4Parcial
Sarapiquí4Parcial
Zona Norte-Norte53Parcial
Total61

Durante el período de cierre, los centros educativos afectados deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí) y activar el protocolo institucional correspondiente.

El MEP mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas y de acceso a los centros educativos. La situación será valorada de forma permanente en las zonas donde continúan las lluvias.

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Las lecciones presenciales se retomarán cuando existan condiciones seguras para estudiantes y personal.

Cualquier modificación será comunicada oportunamente por los canales oficiales del Ministerio de Educación Pública.