Anuncian suspensión de clases en 61 centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la suspensión parcial de lecciones en 61 centros educativos este viernes 28 de agosto, debido a las condiciones climáticas que persisten en distintas zonas del país.

La mayor afectación se concentra en la Dirección Regional de Educación Zona Norte-Norte, donde 53 centros educativos permanecerán cerrados debido a las lluvias registradas durante los últimos días.

Además, el MEP reportó cuatro centros educativos cerrados en Guápiles y otros cuatro en Sarapiquí.

¿Dónde están los centros educativos cerrados?

Dirección Regional Centros cerrados Estado Guápiles 4 Parcial Sarapiquí 4 Parcial Zona Norte-Norte 53 Parcial Total 61

Durante el período de cierre, los centros educativos afectados deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí) y activar el protocolo institucional correspondiente.

El MEP mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas y de acceso a los centros educativos. La situación será valorada de forma permanente en las zonas donde continúan las lluvias.

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Las lecciones presenciales se retomarán cuando existan condiciones seguras para estudiantes y personal.

Cualquier modificación será comunicada oportunamente por los canales oficiales del Ministerio de Educación Pública.