El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus redes sociales, sobre una suspensión en el servicio de agua en zonas de Guanacaste y San José este miércoles.
Según la información que brindó la institución, los sectores afectados este 26 de agosto serán:
El AyA explica que esta situación se presentará debido a maniobras operativas en las comunidades mencionadas.
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Por: Camila Rosales Méndez
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