El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó, mediante sus redes sociales, sobre una suspensión en el servicio de agua en zonas de Guanacaste y San José este miércoles.

Las zonas sin agua

Según la información que brindó la institución, los sectores afectados este 26 de agosto serán:

San José, Santa Ana y Uruca: de 8 a. m. a 2 p. m.

de 8 a. m. a 2 p. m. Guanacaste, Tilarán: de 8 a. m. a 9:30 a. m.

El AyA explica que esta situación se presentará debido a maniobras operativas en las comunidades mencionadas.

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Por: Camila Rosales Méndez

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