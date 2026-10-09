Anuncian programa virtual y gratuito para ayudarle a conseguir empleo

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El programa Empléate y la estrategia Brete ofrecerán tres programas gratuitos y 100% virtuales para vecinos de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Corredores y Golfito.

El beneficio será en especialidades como inspección y control de calidad, servicio al cliente y asistente administrativo-contable, con una duración de seis meses.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 12 de octubre para hombres entre los 17 y 24 años, así como para mujeres y personas con discapacidad entre los 17 y 35 años.