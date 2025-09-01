El paso regulado en el puente sobre el río Tárcoles se implementará de lunes a domingo desde este mes de setiembre, debido a los trabajos de rehabilitación que buscan reforzar esta estructura que se encuentra en riesgo inminente ante un eventual sismo de gran magnitud.

El proyecto, que se desarrollará en cuatro fases durante 300 días naturales, incluye el mejoramiento de bastiones, el refuerzo de pilas y protecciones contra la erosión, medidas urgentes que pretenden evitar pérdidas económicas.

Las autoridades mantendrán oficiales verificando la circulación y permitirán el cruce peatonal controlado, pese a que recomiendan extremar precauciones por la presencia de cocodrilos en la zona de trabajo.