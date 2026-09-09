Anuncian nuevos modelos de iPhone: esto costarían en Costa Rica

Apple presentó, la mañana de este miércoles 9 de setiembre, el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que llegan con algunas novedades y colores distintos.

Los precios de lanzamiento

En Estados Unidos, los modelos parten de 256 GB y tienen precios de $1.199 para el iPhone 18 Pro y $1.299 para el Pro Max.

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Sin embargo, al llegar a otros mercados como Costa Rica, los precios aumentan por factores como impuestos, costos logísticos y márgenes de los distribuidores.

Según la estimación comercial gracias al 13% del IVA y el 1% de recargo de la ley de aduanas, entre otros impuestos de importación, en Costa Rica el iPhone 18 Pro tendría un precio comercial estimado que rondaría los 700 mil colones, tomando como referencia un tipo de cambio de ₡450 por dólar, similar al actual.

Mientras tanto, el iPhone 18 Pro Max podría ubicarse cerca de los ₡800.000.

Para quienes opten por una importación directa, el cálculo apunta a unos $1.390 para el Pro y $1.505 para el Pro Max.

Un nuevo modelo plegable

Apple presentó su nuevo modelo Duo, una opción plegable que permitirá a los usuario disfrutar de pantalla dividida como principal novedad.