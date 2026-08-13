Anuncian feria de empleo con más de 1500 ofertas laborales

La Universidad Nacional en Heredia será sede de una feria de empleo que ofrecerá 1500 puestos laborales en diversas áreas, tanto para profesionales como para personas sin formación universitaria, con la participación de empresas de sectores como industrial, bebidas, alimentos y multinacionales, incluidas algunas ubicadas en zonas francas.

La actividad, que se realizará del 18 al 20 de agosto en el campus Omar Dengo, contará con acceso gratuito y abierto al público en general, con horario presencial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y opción virtual de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

La iniciativa busca conectar a los asistentes con oportunidades laborales en un mercado cada vez más competitivo.