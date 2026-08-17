Anuncian cierre de ruta nacional tras fuertes lluvias

Durante la tarde de este lunes 17 de agosto se volvió a cerrar el paso por la Ruta Nacional 32 luego de constante caída de material por las fuertes lluvias.

Los aguaceros afectan principalmente la Zona Norte y el Caribe, por el paso de la Onda Tropical 32 y el ingreso de la 33 al país.

Otro cierre

La ruta permaneció cerrada por un lapso importante del domingo y la madrugada del lunes. Hasta ahora, no se conoce un pronunciamiento oficial sobre una hora de reapertura.

Se recomienda a los conductores utilizar las rutas habilitadas para quienes deban transitar por la zona, ya sea por Turrialba, Vara Blanca o Vuelta de Kopper.

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