Anuncian cierre de carretera para investigar un delito

El Ministerio Público de Costa Rica informó este martes que cerrará un tramo de la Ruta 32 durante tres horas, con el objetivo de investigar un delito.

¿Dónde será el cierre?

Se trata del kilómetro 55, en Guápiles, 1 km al este de La Unión, y se producirá el cierre en ambos sentidos.

¿Por qué se cierra?

Mediante su página de Facebook, el Ministerio Público detalló que la Fiscalía de Pococí realizará una diligencia de investigación en un caso por el delito de lesiones culposas.

Se desconoce si se trata de un allanamiento, o bien, alguna inspección ocular que permita recolectar información clave para resolver el caso.

Las autoridades recuerdan la importancia de tomar previsiones para reducir afectaciones en el tránsito de la zona.

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