Anuncian cierre de carretera en Alajuela durante 7 meses

Si usted transita habitualmente por Alajuela, o bien, específicamente en Villa Bonita, Montecillos y sectores cercanos, deberá tomar precauciones ante el cierre temporal de una vía por la construcción de un nuevo puente.

La Municipalidad de Alajuela informó que los trabajos comenzarán el martes 18 de agosto y provocarán el cierre de la vía al tránsito vehicular durante aproximadamente siete meses.

La estructura comunica sectores como La Plywood, la antigua Plaza de Ganado y Villa Bonita.

Estas serán las rutas alternas

Durante el desarrollo de las obras se habilitarán rutas alternas para facilitar la circulación de vehículos.

Los conductores podrán utilizar:

La marginal de la Ruta Nacional 1.

Montecillos – Avenida Cuarta – Calle Ancha.

El municipio recomendó tomar previsiones y utilizar estas rutas para evitar contratiempos durante el periodo de cierre.

Peatones sí tendrán paso

Aunque la vía permanecerá cerrada para los vehículos, las autoridades indicaron que se mantendrá un paso temporal para peatones.

El nuevo puente contará con dos carriles vehiculares y dos pasos peatonales, con los que se pretende mejorar la seguridad y la conectividad de la zona.

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La Municipalidad de Alajuela pidió a las personas que viven o transitan por estos sectores tomar en cuenta el cierre antes de planificar sus recorridos.