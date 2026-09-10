Anuncian campaña gratuita de mamografía en San José

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La unidad móvil de mamografía de Alsalus estará durante este mes en el cantón de Desamparados, San José, para facilitar el acceso a este examen.
La campaña se realizará del 21 de septiembre al 1 de octubre en el EBAIS de Frailes y está dirigida tanto a personas aseguradas como no aseguradas.
Para acceder al servicio, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Las citas deberán solicitarse de manera presencial en el EBAIS correspondiente.
Además, la organización recomienda evitar el uso de cremas, talcos o desodorante antes de realizarse el examen.
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Por: Camila Rosales Méndez
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