Anuncian cambio al pagar boleto del tren a partir de octubre

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Los usuarios del tren que paguen sus pasajes en efectivo recibirán un voucher en lugar del tiquete tradicional a partir de octubre.

Así lo anunció el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), como un cambio que buscar reducir el uso de papel y fortalecer los controles mediante herramientas digitales.

Un cambio para modernizar

La medida forma parte de los cambios previstos para el servicio de pasajeros, con el objetivo de modernizar algunos de los procesos que utilizan las personas al viajar en tren.

Recientemente, la presidente Laura Fernández anunció que volverá a llegar el tren a la comunidad de Paraíso de Cartago durante el próximo mes de julio del 2027.

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