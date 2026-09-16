Anuncian cambio al pagar boleto del tren a partir de octubre

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Los usuarios del tren que paguen sus pasajes en efectivo recibirán un voucher en lugar del tiquete tradicional a partir de octubre.
Así lo anunció el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), como un cambio que buscar reducir el uso de papel y fortalecer los controles mediante herramientas digitales.
La medida forma parte de los cambios previstos para el servicio de pasajeros, con el objetivo de modernizar algunos de los procesos que utilizan las personas al viajar en tren.
Recientemente, la presidente Laura Fernández anunció que volverá a llegar el tren a la comunidad de Paraíso de Cartago durante el próximo mes de julio del 2027.
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