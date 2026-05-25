La Federación Costarricense de Fútbol acaba de publicar en su chat de prensa una serie de actualizaciones sobre La Sele, de cara a los partidos amistosos de esta fecha FIFA.

Entre ellas destaca una: uno de los convocados se confirma como baja en la convocatoria, luego de sufrir problemas de salud.

Se trata del lateral del Saprissa, Jorkaeff Azofeifa. La misma Federación anunció su sustituto, el defensor central Farbod Samadián.

Otros temas llamativos

Se actualizó la llegada de los seleccionados que actúan en el extranjero, seis de ellos llegarán este lunes para incorporarse a los entrenamientos: Jeyland Mitchell, Joseth Peraza, Josimar Alcocer, Carlos Mora, Warren Madrigal y Álvaro Zamora.

Mientras tanto, Manfred Ugalde llegará el 27, Patrick Sequeira el 30 y Orlando Galo el 31, debido a que cumplirán compromisos con sus clubes durante esta semana.

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