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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció, mediante sus plataformas oficiales, una ampliación en los horarios para realizar la prueba teórica de manejo.
Según la información brindada, los horarios se ampliarán de la siguiente manera:
Adicionalmente, las personas podrán matricular el curso regular los sábados, asistir a clases el 26 de septiembre, 3 y 10 de octubre, y realizar la prueba el 17 de octubre.
Las sedes que tendrán horarios extendidos son Paso Ancho, Río Claro, Pérez Zeledón, Heredia y San Carlos.
Si desea realizar la prueba, debe contar con usuario y contraseña activos y haber efectuado el pago correspondiente de ¢5.000.
Finalmente, pese a que los espacios ya están disponibles, el MOPT advierte que los espacios son limitados
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Por: Camila Rosales Méndez
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