Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció, mediante sus plataformas oficiales, una ampliación en los horarios para realizar la prueba teórica de manejo.

Los nuevos horarios del examen de manejo

Según la información brindada, los horarios se ampliarán de la siguiente manera:

Del 21 de septiembre al 2 de octubre: lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m.

lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m. Del 5 al 16 de octubre: lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m.

lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m. Prueba por suficiencia: sábados 26 de septiembre y 3, 10 y 17 de octubre, de 8 a. m. a 12 m. d.

Adicionalmente, las personas podrán matricular el curso regular los sábados, asistir a clases el 26 de septiembre, 3 y 10 de octubre, y realizar la prueba el 17 de octubre.

Las sedes que tendrán horarios extendidos son Paso Ancho, Río Claro, Pérez Zeledón, Heredia y San Carlos.

¿Cómo puede acceder?

Si desea realizar la prueba, debe contar con usuario y contraseña activos y haber efectuado el pago correspondiente de ¢5.000.

Finalmente, pese a que los espacios ya están disponibles, el MOPT advierte que los espacios son limitados

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Por: Camila Rosales Méndez

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