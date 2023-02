Andrés Soto Solís/120 Minutos

asoto@repretel.com

Antonio Solana atendió a Radio Monumental y habló del proyecto de Alajuelense y su visión de hacer más internacional a la Liga.

Solana no descarta la ida a Países Bajos para una posible pretemporada para el primer equipo.

“Las posibilidad están todas, se ha generado una relación con el Twente muy buena, se firmó un convenio con ellos, nuestra intensión es que nuestros jugadores hagan pasantías ahí, lo que viene en el 2023 es la internalización del club, es una puerta para mostrar el proyecto de la Liga al mundo”.

Sin embargo el proyecto no se quedaría así, se dio a conocer que Alajuelense jugará la Dallas Cup donde llegan las mejores canteras del mundo a competir y buscará generar sus propios torneos internacionales.

“Tenemos la intención de generar torneos internacionales con ligas menores y nosotros también sacar nuestros equipos al extranjero y ver el nivel que están nuestros jugadores”.

El Gerente Deportivo manudo también habló de cómo avanzan las ligas menores, sus equipos ganan casi todos los torneos y desde Alajuelense saben que en algún momento la cantidad de jugadores de calidad van a ser tantos que van a tener que liberar a algunos.

“El hecho de conseguir el resultado final, es una consecuencia de los años de trabajo, el resultado es una consecuencia, la exigencia más que ser campeón es darlo todo, de esforzarse cada minuto y eso va a potenciar el crecimiento individual de cada jugador”.

“Se nos va a generar de aquí a un año un embudo donde tengamos que desechar jugadores buenos, van a ser jugadores que se han formado aquí y tendrán que jugar en otro sitio”.

En temas del primer equipo, admitió el error vivido con Doryan Rodríguez quien cumplió los 21 años y ya no suma minutos como jugador sub 20.

El delantero cumplió este año y en la mayoría de casos se toma como referencia el año de nacimiento para contar en minutos, sin embargo en Costa Rica jugador que cumpla la edad ya queda descartado para sumar minutos.

“Los humanos cometemos errores, hay que reconocer que hay un error de falta de comunicación, Doryan el primer partido si cuenta minutos sub 20 y al segundo no, hay un error que hay que asumir”.

“No vamos a cambiar tanto la planificación, Alcocer, Doryan en su momento, pero atrás vienen un montón de jugadores, en cualquier momento juegan, tenemos 3 jugadores sub 20 entrenando con el primer equipo”.

“Mi opinión es que creo que los jugadores deberían estar sumando durante todo el campeonato, no limitarlo que 2 meses si y el resto no, debería ser por año natural y no por edad”.

Por último Solana asegura que desde esta semana trabaja en la planificación del siguiente torneo.

“Siempre hay que estar atento a todo, no hemos hablado con los jugadores por renovar, estamos trabajando para planificar el campeonato siguiente, estamos planificando el campeonato siguiente, hemos distribuido trabajo para ver ligas extranjeras y estamos trabajando a full para ver que podemos incorporar”.