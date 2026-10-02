¿Antojos dulces? Estas galletas pueden ser su solución

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Galletas con mermelada, rollos bañados en caramelo, tartaletas de fruta y tortas de dulce de leche son algunas de las delicias que nacen de una misma cocina en Sarchí Sur, donde el aroma a mantequilla y caramelo se convierte en éxito.

Jessica Monge Acosta, emprendedora y maestra de panadería y repostería de La Casita del Sabor y Delicias del Horno, explica qué la llevó a convertir su pasión por la repostería en un negocio, cómo nació la idea de abrir una academia en Sarchí Sur y cuáles son los productos más pedidos por sus clientes.

La especialista detalla los secretos de las galletas de mermelada y chispas de chocolate, cómo se logra un rollo suave con caramelo y nueces, qué ingredientes no pueden faltar en su cocina, cómo se prepara la crema y la base crujiente de las tartaletas.