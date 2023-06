Por medio de un comunicado, el Sporting FC hizo oficial el nuevo club de el volante Anthony López.

La temporada pasada el medio campista tuvo regularidad y fue figura con los albinegros, en temas de goles y asistencias.

“Agradecido con Dios por la oportunidad que me está dando, será mi primera experiencia fuera del país y espero en Dios que todo salga de la mejor manera. Le agradezco a Sporting porque fue el equipo que me ha hecho crecer en este último año y me facilitó también la salida”, indicó el jugador.

El club en el cual jugará es el Cobán Imperial, de Guatemala.

La última temporada López jugó con Sporting FC un total de 21 partidos, disputó unos 1.493 minutos y concretó ocho goles. Datos: Transfermarkt.