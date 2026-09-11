Antes de elegir un anticonceptivo, estos antecedentes deben tomarse en cuenta

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Antes de elegir un método anticonceptivo, es fundamental considerar los antecedentes de salud de cada persona para determinar cuál es el más adecuado y seguro según sus necesidades.

La Dra. Rocío Alegría Castaño explica que el implante anticonceptivo es un método seguro y efectivo que se coloca debajo de la piel del brazo y libera progesterona de manera lenta y constante para impedir la ovulación.

La especialista detalla que este implante ofrece protección continua por un periodo de tres a cinco años, que debe ser insertado y extraído exclusivamente por un profesional con anestesia local, y que la fertilidad regresa rápidamente a los pocos días o semanas de su extracción.