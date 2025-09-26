Un caso que ha estremecido a Turquía y al mundo: una mujer de 42 años fue asesinada a balazos por su expareja dentro del hospital privado donde trabajaba, apenas horas después de que ella solicitara una orden de restricción.

La víctima fue identificada como Eser Karaca, madre de dos hijos, quien laboraba como secretaria médica en un hospital de Kahramanmaras, en el sur del país.

Según medios internacionales, Atilla Ayintapli, de 44 años, ingresó vestido de negro al hospital con una bolsa plástica en mano. Dentro escondía una escopeta, con la cual atacó a Karaca en plena jornada laboral.

El ataque quedó grabado en video

Las imágenes de seguridad muestran el momento en que Karaca y un compañero intentan detenerlo, pero Ayintapli saca el arma y los amenaza. La mujer corre hacia las escaleras para escapar, pero es alcanzada por los disparos mientras levantaba las manos en señal de defensa.

El atacante incluso disparó nuevamente cuando la víctima ya estaba herida en el suelo. Los compañeros, aterrorizados, intentaron auxiliarla entre gritos y llanto, pero falleció poco después en el mismo hospital.

Video

Detención y juicio

Tras el crimen, Ayintapli huyó, aunque fue capturado poco después. La fiscalía lo acusa de asesinato agravado y amenazas con arma de fuego, solicitando cadena perpetua en su contra.

Lo más doloroso del caso es que todo ocurrió el mismo día en que Karaca interpuso una orden de restricción contra su exmarido, quien la acosaba insistentemente para retomar la relación, pese a los antecedentes de maltrato.

Atilla Ayintapli, de 44 años huyendo después de asesinar a su exesposa.

Este femicidio ha generado indignación y fuertes críticas a la falta de protección efectiva hacia las mujeres víctimas de violencia en Turquía.