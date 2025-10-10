La interacción entre el estado mental y la calidad del sueño es un ciclo bidireccional que impacta la salud integral. Preocupaciones no resueltas durante el día se manifiestan por la noche como una mente hiperactiva que impide la relajación. Esta activación del sistema nervioso simpático mantiene al cuerpo en estado de alerta, incompatible con el descanso profundo.

La ansiedad nocturna altera la arquitectura del sueño, reduciendo especialmente las fases REM y de onda lenta, cruciales para la restauración. El cortisol elevado en horarios nocturnos interfiere con la producción de melatonina, la hormona inductora del sueño.

Técnicas como la escritura de preocupaciones o la práctica de respiración diafragmática ayudan a transitar del modo alerta al modo descanso. La creación de un ambiente propicio para el sueño, oscuro, fresco y silencioso, envía señales claras al cerebro para iniciar el reposo.