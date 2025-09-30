El 30 de setiembre de 1994, Repretel salió al aire por primera vez a través del canal 9, transmitiendo series y animados, desde entonces, hemos sido protagonistas de una transformación constante que nos ha permitido crecer, diversificarnos y consolidarnos como un grupo de comunicación líder en el país.

A lo largo de estos 31 años sumamos los canales 2, 4, 6 y 11, así como el grupo radiofónico Central de Radios, con siete emisoras que nos acompañan día a día.

Además, nos expandimos al mundo del entretenimiento con NOVA Cinemas, que hoy cuenta con complejos en Alajuela, Curridabat, Escazú y Plaza Moín. Y con gran entusiasmo, compartimos que en noviembre abriremos NOVA Cinemas Tamarindo, nuestro próximo gran proyecto.

Parte de esta evolución también nos ha llevado a innovar en nuevas áreas con Repretel Cross Media, desarrollando experiencias y eventos editoriales que nos permiten estar cada vez más cerca de nuestras audiencias.

Pero más allá de la gestión empresarial, lo que nos ha hecho verdaderamente grandes durante estas tres décadas es nuestra fuerza laboral, cada uno de nuestros colaboradores que, con su pasión y creatividad, han contribuido a este gran éxito.

¡Sigamos construyendo juntos la historia de Grupo Repretel!