Anitta informó que tomó la decisión de bloquear al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

“Lo bloqueé enseguida para que los administradores de su cuenta no usen mis redes sociales para hacer alboroto en Internet”, escribió a través de la plataforma.

Todo comenzó cuando la famosa cantante se subió al escenario con un vestuario que incluía los colores verde, amarillo y azul, combinación presente en la bandera de Brasil. En el último tiempo ha sido asociada en redes sociales a grupos de extrema derecha de dicho país.

“La bandera de Brasil y sus colores pertenecen a los brasileños. Representan a Brasil en general. Nadie puede apropiarse del significado de los colores de la bandera de nuestro país”, tuiteó la artista después del show, donde no faltaron referencias a su nación natal y a la cultura de las favelas.

Esta última publicación fue compartida por Bolsonaro, quien buscará la reelección en octubre. “Concuerdo con Anitta”, comentó en tono irónico, seguido de varios emojis con la bandera brasileña.

El tuit que hizo que Anitta bloquease a Bolsonaro. (Foto: Twitter @jairbolsonaro)

Ante esto, la cantante tomó la decisión de bloquear al mandatario. Sin embargo antes dejó un comentario directo para él: “Ay, muchacho, búscate algo para hacer, ve”, apuntó.

“En este momento, cualquier manifestación contra él de parte de los artistas tendrá una respuesta en tono de burla, la estrategia del lado opuesto tiene que ser citar su nombre lo menos posible“, concluyó.

Sus confesiones

La intérprete de “Envolver“, confesó durante una reciente entrevista que ha tenido relaciones sentimentales con varios cantantes de la industria y que sí se ha llegado a enamorar.

“He estado con mucha gente, incontable gente, pero yo también me enamoro a veces, no es tan fácil, pero también me enamoro”, dijo a Molusco TV.

También afirmó que algún día piensa casarse, pero que no le importaría si su esposo llegara a tener relaciones con otras personas.

Además, comentó que la sensualidad ha sido parte de su personalidad desde pequeña:

“Mi mamá dice que desde pequeña solo caminaba en la casa en pantis y cuando estoy en casa así me quedo. Seguramente si llegas a mi casa me vas encontrar solamente en ropa interior”, declaró.