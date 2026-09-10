FOTOS: Intervienen sitio de crianza clandestina de animales

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) intervino un sitio clandestino de crianza de animales en la provincia de Alajuela, luego de recibir una denuncia relacionada con las condiciones en las que se encontraban varios perros.

Las fotografías muestran a los animales en condiciones de descuido y con diferentes afectaciones de salud.

Decomisaron 28 animales

Durante la inspección, las autoridades identificaron condiciones que comprometían la salud y el bienestar de los animales, por lo que procedieron con el decomiso de 28 ejemplares.

Los animales ingresaron en condición muy debilitada y requirieron atención veterinaria inmediata.

Cuatro animales murieron

SENASA informó que cuatro de los animales fallecieron debido a complicaciones asociadas con parvovirosis, una enfermedad que ya presentaban al momento del decomiso.

Además, las valoraciones veterinarias detectaron parásitos externos, enfermedad periodontal grave y enfermedades dermatológicas.

También detectaron otras irregularidades

Los especialistas encontraron alteraciones anatómicas incompatibles con una reproducción responsable y ausencia de documentación que permitiera comprobar que los animales contaban con la vacunación obligatoria.

Una vez concluidas las valoraciones, pruebas y atenciones veterinarias requeridas, el caso será remitido a las instancias correspondientes para analizar los hallazgos.

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SENASA pide no comprar en sitios clandestinos

La institución hizo un llamado a la población para que, antes de adquirir un perro o gato, verifique que el establecimiento esté autorizado y cumpla con las condiciones sanitarias y de bienestar animal.

Además, recordó que cualquier sospecha sobre sitios clandestinos de crianza puede ser denunciada ante SENASA.