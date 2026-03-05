Autoridades, familiares y amigos solicitan información urgente para localizar a un hombre de 40 años que se encuentra desaparecido desde inicios de esta semana en la provincia de Heredia.

Se trata de Francisco Javier Alfaro Serrano, quien vieron por última vez el 2 de marzo, cuando salió de su casa en Mercedes Norte de Heredia con el objetivo de realizar un pago, pero nunca llegó a su destino.

Preocupación por su estado de salud

La preocupación de sus allegados aumenta debido a que Alfaro Serrano es diabético y requiere medicación, la cual no llevaba consigo al momento de salir de su vivienda.

Ante esta situación, familiares temen que su estado de salud pueda deteriorarse con el paso de las horas si no recibe el tratamiento necesario.

Solicitan colaboración de la ciudadanía

Las autoridades y la familia piden la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita dar con su paradero y así facilitar su pronta localización.

Cualquier dato que ayude a ubicarlo puede ser clave para esclarecer su desaparición.