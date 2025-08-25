La noche de este domingo se dio el asesinato de Jermaine Cruickshank, hijo del expresidente de Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, en el barrio Siglo XXI , Limón.

Reporte del OIJ

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre, de 40 años, se mantenía solo en un bar cuando un sujeto ingresa al lugar y le propina múltiples disparos en la espalda y cabeza.

Respuesta de Angie Cruickshank

Ante esto, Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes y familiar de la víctima se refirió al hecho:

“Hoy la violencia llegó a nuestras vidas. Esta noche nos unimos a las tantas familias limonenses, costarricenses, que viven el dolor de perder a un ser querido por la inseguridad que esta destrozando nuestras comunidades“, dijo Angie, en una publicación en sus redes sociales.

El caso se mantiene en investigación.