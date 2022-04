Debido a su juventud y su talento, Ángela Aguilar ha estado en el foco de la farándula, por lo que no es de extrañar que los medios se hayan volcado a reportar en todos los tonos —desde el rosa hasta el amarillo— lo que es su primer romance oficial con el compositor Gussy Lau.

Esta historia, a la que algunos fans en redes le ponen un tinte de ‘Romeo y Julieta’ y quieren equipararla con el clásico drama pasional de Shakespeare, empezó a sonar hace apenas unos días cuando comenzaron a circular imágenes en las que se ve a la joven y bonita nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar (que, según los que saben es más talentosa que su prima Majo) besando a un hombre que ha sido identificado como René Humberto Lau Ibarra, más conocido como Gussy Lau, un compositor que comenzó a trabajar con la Dinastía Aguilar en marzo de 2021 y desde febrero sale con ella, algo que —según declararon fuentes cercanas al clan a la revista People— no tiene contento a Pepe Aguilar y su esposa Aneliz Álvarez, ya que consideran “un abuso de confianza” que Lau se haya relacionado con su hija, sobre todo porque él tiene 33 años de edad (es decir, 15 más que la cantante).

Esto por supuesto ha prendido las redes y los fans (que no son pocos) comenzaron a especular sobre la relación y acerca de la identidad e intenciones del sujeto que robó el corazón de la estrella del regional mexicano y está causando tantas olas.

¿Por qué tanta alharaca, se preguntarán ustedes? Pues esa sí es fácil de contestar: como decía: Ángela está de moda, es muy chula y canta increíble, y como esta es la primera vez que se le conoce novio alguno (aunque se ha rumorado que anda, anduvo o quiso, con otros galanes, incluido Christian Nodal, con quien grabó un dueto), obviamente es una flor de escándalo.

Ahora bien, lo que no ha sentado del todo bien a la familia, según señala el semanario estadounidense en su edición en español, es el hecho de que fuera el mismo Gussy Lau quien confirmó que es novio de Ángela y que llevan saliendo desde hace poco más de un mes. Y sienta mal no solo porque es él 15 años mayor que ella —aunque siendo ella mayor de 18 años no es estupro, como el caso sonadísimo de Sasha y De Llano, que ustedes ya saben cuánta controversia ha causado — sino porque muchos consideran que el compositor se podría estar colgando de la fama de la adolescente para destacar.

El músico conoció a los Aguilar luego de que escribió la canción ‘Ahí donde me ven’, la cual fue interpretada por Ángela e inmediatamente el tema se convirtió en un éxito y Pepe le dio un contrato exclusivo para trabajar de cerca con él y con su hija y resulta obvio que de ahí surgió el trato que devino relación de pareja.

Esta no fue la primera composición de Lau, porque ya había escrito ‘Esta noche se me olvida’, interpretada por Julion Álvarez; ‘Tres recuerdos’, de banda Los Recoditos y ‘No te contaron mal’ de Christian Nodal, entre otras más que han tenido éxito en el regional mexicano.

Aunque la familia ha hecho ningún comentario, sí fue un tanto raro que Lau fuera quien se ocupara de decir qué onda y confirmar la relación. Según esto lo hizo para defender el honor de la chica: “A mí me escriben: ‘qué ídolo’ ‘oh dios’ y a la mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba a aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con ella no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, expresó a la periodista a la que le confirmó la relación en Internet.

Por su parte, Ángela publicó un video en el que confiesa sentirse violada y defraudada por la filtración de las imágenes, que asegura fue un acto de traición de alguien en quien había depositado su confianza.

Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele tanto. Por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso, porque hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a todas esas mujeres, y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es. (…) ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error. (…) Mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalos y hablar con mi voz, con mi música, que eso es lo que yo soy. (…) Cómo es posible que me han robado mi voz en algo tan mío.

La menor de los Aguilar dice que esta difícil situación no solo la ha afectado emocionalmente sino también en lo profesional y lo económico, y lo más doloroso, en la relación con su familia. Por el momento, ha dicho que se tomará un tiempo para reevaluar todas las decisiones que ha estado tomando y buscará el refugio de sus padres. “No sé lo que voy a hacer, pero sí sé que voy a regresar al origen”, indicó.

El drama sin duda continuará, ya que la reacción de Pepe podría ser nuclear y lo único que se sabe es que, si bien los padres estaban enterados desde febrero de la relación, la opinión general (recogida por People y redes sociales) es que lo que Lau hizo “fue un abuso de confianza, ya que ellos le abrieron la puerta y se aprovechó de eso cortejando a una niña.”

Parece que la telenovela nacional tiene nuevos protagonistas y temporada y no podemos esperar a saber qué va a pasar después.