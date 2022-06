Ángela Aguilar alarmó a sus fans. La cantante publicó un video en el que confesó que desde hace tiempo padece un problema de salud. Este se hace más evidente cuando da conciertos, por lo que la llevado a tomar medidas para hacerle frente al mismo. Aguilar explicó que de manera frecuente le baja la presión. Por este motivo, suele llevar a sus presentaciones bebidas azucaradas y energizantes, ya que acaba agotada.

“Como que se me baja la presión muy seguido después de cantar y a veces mientras canto me tengo que tomar algo con azúcar”, relató en el video. Además, la intérprete recordó algo que ya había mencionado en pasadas entrevistas. La cantante dijo que antes de subirse a un escenario prefería no consumir ningún alimento y tampoco ingerir bebidas frías, ya que podrían afectar su voz: “Técnicamente no podría ni tomar ni comer nada antes de cantar porque podría afectar mi voz”, recordó.

Los valores normales de la presión arterial son 120/80 mmHg. Sii una persona presenta un valor menor se considera como presión arterial baja. Entre sus síntomas destacan visión borrosa, debilidad, fatiga, somnolencia, sudor, náuseas y palpitaciones. La presión arterial baja suele presentarse con mayor frecuencia en personas que tienen alguna partología como diabetes, arritmias o insuficiencia cardiaca. También puede aparecer como consecuencia de deshidratación o consumo de ciertos medicamentos.

Conciertos cancelados

Por otro lado, lo cantante de 18 años canceló otro show. En el mes de abril se había anunciado que la menor de la dinastía Aguilar iba a realizar una presentación l 17 de junio en Puebla como parte de su tour “Mexicana enamorada”. Sin embargo, recientemente seconoció que ese concierto quedó cancelado tras la publicación de un comunicado en las cuentas de redes sociales oficiales, del recinto donde iba a celebrarse.

“Por causas de fuerza mayor, la presentación de Ángela Aguilar programada para el próximo 17 de junio del año en curso ha sido cancelada”, se puede leer en la comunicación escrita. De igual manera, el comunicado especifica cómo las personas pueden acceder al reembolso de su dinero. Este no es el primer concierto de Ángela que se cancela en un corto periodo de tiempo, pues sucedió lo mismo con sus shows en San Luis y Querétaro.