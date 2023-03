Ángel Luis Catalina conversó con Deportes Monumental previo al partido entre Guanacasteca y el Deportivo Saprissa.

El gerente deportivo del club morado habló sobre el tema de los árbitros, la delantera del Saprissa y las posibles ventas de jugadores a futuro.

Catalina, contestó ante la pregunta del tema arbitral que los árbitros no son el “punto crítico” del torneo nacional.

“Arbitrar es muy difícil, lógico que ellos están en el punto de mira y es difícil porque siempre están sujetos a mucha crítica. Yo creo que los árbitros, como todos, nos equivocamos… yo no considero que sea el punto crítico, yo creo que hay muchos aspectos que mejorar y muchas cosas que mejorar” dijo Catalina.

Sobre los delanteros de Saprissa

Ángel Catalina ratificó su apoyo a los jugadores de la plantilla morada, especialmente a los delanteros Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair, Javon East y Christian Bolaños.

Catalina dijo que cualquier equipo, desearía tener a estos jugadores en sus filas.

“¿A qué equipo no le gustaría tener a Ariel Rodríguez?, ¿a qué equipo no le gustaría tener a Javon East?, ¿a qué equipo no le gustaría tener a Orlando SInclair?, ¿a qué equipo no le gustaría tener a Christian Bolaños?” preguntó Catalina.

“A ellos, evidentemente, se les mide por los goles porque es lo más significativo y lo que más se ve, pero ellos desarrollan un grandísimo trabajo” dijo el gerente deportivo morado.

Acerca de las posibles ventas

Meses atrás, se especulaba acerca de la venta de Álvaro Zamora, Pablo Arboine y Kendall Waston al fútbol internacional.

Ante esto, Catalina dijo que ya negocian con Waston por una renovación y que rechazaron ofertas por Zamora, Fidel Escobar y Pablo Arboine.

También dijo que, si Esteban Alvarado así lo quiere, están dispuestos a renovarlo.

“En este mercado, llegaron por Fidel Escobar, llegó una oferta de Ecuador. Y llegó una oferta por Álvaro Zamora. Esas son las ofertas que han llegado.“

“Se tienen que dar varias situaciones, también el club entiende que había que mantener al equipo competitivo. En Europa se escucha y yo en los clubes en los que he estado se habla de que si vienen con la cláusula de recisión o no salen los jugadores.

“No digo que sea el caso de que aquí sea así, pero todos tienen que estar conformes con la oferta” dijo Catalina.

Además, indicó que se han reunido con Marvin Angulo y que él tiene claro el rol que juega en la planilla actualmente, concluyendo con un “ya veremos qué pasa al final del torneo“.