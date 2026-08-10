Aneurisma: una condición que puede no dar síntomas hasta romperse

Un aneurisma es un abultamiento en la pared de una arteria que, al romperse, se convierte en una emergencia médica silenciosa y potencialmente mortal.

El Dr. Jorge Espitaleta Gómez detalla que la presión arterial alta, el tabaquismo y la acumulación de grasa son condiciones que propician su aparición y debilitan las arterias.

El especialista advierte que, sin ruptura, puede causar dolor detrás del ojo o visión borrosa, pero si se rompe, provoca un dolor de cabeza repentino y rigidez en el cuello que requieren atención inmediata.