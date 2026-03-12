Anemia: ¿por qué no debe tomarse a la ligera y cómo identificar su verdadera causa?

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La anemia no debe tratarse a la ligera, ya que “puede ser síntoma de condiciones que van desde deficiencias nutricionales hasta enfermedades crónicas”, advierte el internista Orlando Quintana Quirós.

El doctor Quintana explica la diferencia entre una anemia aguda y una crónica, y por qué es crucial un diagnóstico preciso que incluya exámenes como índices férricos y vitaminas.

Según el especialista, el tratamiento varía radicalmente según la causa, ya sea por sangrados, falta de nutrientes o enfermedades como leucemias.