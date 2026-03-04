Andrey Amador reaparece tras su accidente y envía mensaje esperanzador

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Andrey Amador reapareció este fin de semana con un video sobre su estado de salud, en su primer contacto público desde el accidente que lo mantiene en recuperación y que ha generado la atención de toda Costa Rica.

La publicación del reconocido ciclista tico desató una ola de comentarios y reacciones de apoyo entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada actualización sobre su proceso.

El mensaje transmitido por Amador fue recibido como un gesto de valentía y fortaleza ante la adversidad por parte de la comunidad que lo respalda.