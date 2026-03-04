Andrey Amador reaparece tras su accidente y envía mensaje esperanzador

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Andrey Amador reapareció este fin de semana con un video sobre su estado de salud, en su primer contacto público desde el accidente que lo mantiene en recuperación y que ha generado la atención de toda Costa Rica.
La publicación del reconocido ciclista tico desató una ola de comentarios y reacciones de apoyo entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada actualización sobre su proceso.
El mensaje transmitido por Amador fue recibido como un gesto de valentía y fortaleza ante la adversidad por parte de la comunidad que lo respalda.