El mundo actoral está de luto. Andrés García, destacado intérprete mexicano que participó en numerosas telenovelas mexicanas que en la actualidad siguen emitiéndose en señal abierta, falleció el último martes 4 de abril a los 81 años. Su muerte se produjo a causa de una cirrosis hepática, enfermedad a la que le venía haciendo frente desde hacia ya buen tiempo.

Debido a que el actor inició su carrera actoral a la edad de 25 años y su gran salto al estrellato se dio con la película “Pedro Navajas”, se conoce que poseía un gran patrimonio. De hecho, en los últimos meses, el intérprete confesó sentirse muy solo y comentó que la muerte era un pensamiento recurrente para él, por lo que dio detalles de su fortuna y de quién se quedaría con ella cuando partiera.

¿A cuánto asciende la fortuna de Andrés García?

De acuerdo con la plataforma Celebrity Net Worth, un sitio web especializado en calcular la fortuna de los famosos, se supo que el patrimonio de Andrés García estaría valorizado en aproximadamente 10 millones de dólares, gracias a sus más de 120 apariciones en producciones de cine y televisión.

Pero sus ganancias no solo provinieron de la industria audiovisual. Al ser considerado un galán del cine, en sus últimos años de vida, Andrés García tomó la decisión de abrirse una cuenta en la plataforma OnlyFans, en la cual llegó a tener cerca de 97.000 suscriptores.

¿Cuántos herederos tuvo Andrés García?

Andrés García tuvo cuatro hijos producto de diferentes amoríos. Andrés Jr. y Leonardo García nacieron de su matrimonio con Sandra Vale; Andrea fue su heredera en común con Fernanda Ampudia; y Michelle fue su última descendiente reconocida, aunque el actor no estuvo enterado de su nacimiento.

Debido a que el artista no ha tenido una buena relación con ninguno de sus herederos, tiempo atrás, este declaró que no tenía intenciones de reunirse con ellos. Ya en su lecho de muerte, los familiares volvieron a verse las caras, pero no lograron perdonarse.

En febrero del 2021, por medio de su canal de YouTube, el fallecido artista reveló que su fortuna sería repartida en un 20 por ciento para cada uno de sus hijos. Sin embargo, para agosto del 2022, se supo que Andrés García llegó a modificar su testamento.

La decisión final del actor fue dejar como únicas herederas de su fortuna a su esposa Margarita Portillo y a su hermana Rosa María García.

¿Qué propiedades tiene Andrés García?

En el 2020, Andrés García concedió una entrevista al programa “Ventaneando” en el cual indicó que solo le quedaban entre tres o cuatro inmuebles grandes a su nombre, entre ellas ‘El Castillo’, ‘El Bosque’ y su casa en Acapulco.

Además, mencionó que tenía una propiedad en la Laguna de Coyuca, en Guerrero, pero la vendió a un precio menor al de su valor durante la pandemia. “Tuve suerte de vender algo”, declaró.