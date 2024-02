Andrés Carevic volvió a los micrófonos luego del partido de suspensión que tuvo por su expulsión, el técnico aprovechó para explicar en qué falla la Liga y por qué está ganando tan ajustados sus partidos.

“Hoy tuvimos un buen funcionamiento, tuvimos que haber ampliado más el marcador, hay dos detalles, el primer detalle es no evitar errores simples nuestros con balón, el rival no es que nos generó, es que nos equivocamos nosotros, hay que tener más cuidado en el control de balón, el segundo punto es, a pesar de haber metido 3 goles, tuvimos 3 o 4 claras para convertir, hacen esa diferencia para que hoy solo ganemos por un gol”.

¿Ha cambiado la posición de Joel Campbell dentro del equipo?

“A Joel le ha tocado participar como a todos los demás, le ha tocado titular, le ha tocado de cambio, Aarón Suárez no fue tomado en cuenta y hoy fue titular, es parte del equipo”.

Carevic señaló que el juego nunca estuvo en peligro, a pesar del 3-2.

“Ellos patearon dos tiros al arco y fueron dos goles, no tuvieron chance, el partido lo tuvimos controlado, no tuvieron ninguna chance para empatar el partido”.

La afición ha sido la más molesta durante el torneo y el técnico señala que los comprende.

“Es lógico que la gente quiere ganar por más goles y siempre le vamos a respetar, la verdad es que lo importante es que el equipo tuvo buen funcionamiento y seguir sumando en lo alto de la tabla”.

¿Qué necesita mejorar Alajuelense de cara a lo que falta del torneo?

“Evitar las perdidas simples en el centro de la cancha, nos convirtieron por dos perdidas nuestras, es un error nuestro y la otra se resume en contundencia, son dos detalles que tenemos claros”.

Por último, Andrés Carevic señaló como se siente ante los gritos que piden que lo despidan.

“En lo personal me parece injusto en algunos detalles, siempre se va a aceptar esa parte, lo que me molesta es el irrespeto, no solo a mi persona, no solo a mi sino a mis colegas y a mis jugadores, sabemos que es fútbol y es parte del fútbol, siempre me enfoco en mi trabajo, estamos bien, peleando la punta del campeonato y jugando bien, vamos en función, todavía queda mucho torneo”.