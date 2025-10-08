El nuevo diseño de la cédula de identidad incorpora dos símbolos nacionales: el colibrí y la guaria morada, representando la riqueza natural y cultural de Costa Rica. Este documento, lanzado esta semana, busca modernizar y fortalecer la identidad costarricense.



La inclusión de estos elementos refuerza el sentido de pertenencia y orgullo nacional, al tiempo que mejora los estándares de seguridad del documento. La renovación forma parte de un esfuerzo por actualizar los sistemas de identificación en el país.



Las autoridades esperan que la nueva cédula sea bien recibida por la ciudadanía, destacando su importancia como herramienta de identificación y símbolo de la identidad costarricense.