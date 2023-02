Ana Gabriel ofreció el primero de dos conciertos en Los Ángeles, California, como parte de la gira que la trae de vuelta a los escenarios en Estados Unidos.

Ana Gabriel tuvo una noche llena de contrastes, que terminó con dos detalles que marcaron la velada, pues en medio del show dio una triste noticia que impactó a todos sus seguidores.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos, porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir y tengo ganas de disfrutar a mi familia de otra manera”, anunció.

Sobre su retiro, Ana Gabriel señaló que se debe a que por su edad ya está cansada y quiere y tiene “derecho” a disfrutar de su familia de “otra manera”.

Sin embargo, aseguró a sus fanáticos presentes que su retiro no se daría de manera inmediata. Ella, quien actualmente tiene 48 años de carrera musical, estaría esperando lograr los 50 años, ya que anunció su salida puede ser dentro uno o dos años.

Aún no confirma si la decisión se da porque se sintió afectada tras las reacciones del público. Ella arremetió contra el público que la abucheó por empezar el concierto tarde y por hablar temas políticos entre canción y canción, cuando los fans “pagan por verla cantar”.

Que vergüenza con estas chayoteras artistillas,no podían pedir dignidad alguna si no la tienen,así que se olvide de los fans de la 4TRANSFORMACION. Adiós Ana Gabriel. https://t.co/tLzSV8Y3xP

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, se disculpó con el público asistente y pidió se le respetara en el escenario donde luego de hablar con su publico, este le exigió que se pusiera a cantar.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad”, dijo.